Kuan Jü a kínai történelem egyik legendás alakja, i. sz. 160-220 között élt. Jingzhou városában 2016-ban állították fel a képeken látható hatalmas bronzszobrot tiszteletére: a monstrum 1200 tonnát nyom, 58 méter magas és 7,7 milliárd forintnak megfelelő összegbe került.

Az eredetileg turistacsalogató látványosságnak is szánt szobor hatalmas pénzügyi bukta lett, miután töredékét hozta csak vissza annak az összegnek, amit már építésekor ráköltöttek. Ha mindez nem lett volna elég, újabb gondok akadtak.

A szobron repedések jelentek meg, melyek beavatkozást igényeltek, ráadásul a városlakók is kiakadtak, hogy a sokak által egyébként csúnyának is tartott alkotás rontja a városképet. A vezetők látták a problémát, így nem csak javítják a szobrot, hanem költöztetik is. A procedúra újabb hatalmas összeget, egészen pontosan 155 millió jüant (7,1 milliárd forintot) emészt fel.