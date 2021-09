Két csillagász telekürtöli a sajtót azzal, hogy egy hatalmas aszteroida közeleg a Föld felé, mely mindannyiunkkal végez – klisés zs-kategóriás katasztrófafilm-alapnak is tűnhetne ez alapján, de ennél mindenféleképpen több lesz a Don’t Look Up (Ne nézz fel) című, a Netflixen bemutatkozó film.

Ilyen előzményekkel persze a mozifilm főszereplőit sem igazán érdekli a sztori, így egy kicsit bohózatba megy át, ahogy a Jennifer Lawrence és Leonardo DiCaprio alakította tudósok próbálják beadni az elnöknek (Meryl Streep), vagy éppen a híres reggeli tévéshow házigazdáinak (Cate Blanchett és Tyler Perry), hogy ezúttal tényleg nem vaklármáról van szó.

Rajtuk kívül felbukkan még a filmben sok más színész mellett Jonah Hill és az elsősorban énekesként tevékenykedő Ariana Grande is. A Don’t Look Up első előzetesét az alábbiakban tekintheted meg, a vígjáték-katasztrófafilmet december 24-étől lehet megnézni a Netflixen.