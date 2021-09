Dubaj semmilyen szempontból sem hétköznapi hely, gyakorlatilag naponta be tudunk számolni olyan, csak ott található vagy éppen épülő dologról, melyekről korábban nem is álmodhattunk.

Ezúttal a Vox mozihálózat helyi egysége húzott egy extrémet: leszerződtettek egy dél-koreai séfet, hogy készítse ő a finomságokat a nézőknek. Akira Back már bizonyított: Szöulban Michelin-csillagos étterme van.

Hogy pontosan milyen fogások közül válogathatnak majd a nézők, azt egyelőre még homály fedi, de valószínűleg hangsúlyos lesz a távol-keleti konyha jelenléte a fimszínházakban Dubajban és Abu-dzabiban. Néhány fogásról azonban már került elő kép: az alábbiakban egy krémes spenótsaláta látható.

A nézők a vetítések előtt egy privát vendégek számára fenntartott térben fogyaszthatnak az ételkínálatból, illetve a film közben is megkaphatják rendelésüket, melyet pincér visz ki az asztalrésszel is felszerelt székekhez. Mindezek kipróbálására leghamarabb szeptembertől lesz lehetősége az Egyesült Arab Emírségek lakóinak, de a mozihálózat az év végéig kiterjeszti a szolgáltatást a szomszédos öbölmenti országokra (Bahrein, Katar, Kuvait) is.