Buddy Holly, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix – ikonikus előadók, akikben közös, hogy Fender Stratocaster gitáron játszottak. Nem véletlen persze, ugyanis ez a történelem egyik legismertebb és legsikeresebb elektromos gitárja, mely 1954 óta alig változott.

Egy lelkes LEGO-rajongó úgy döntött, összerakja apró kicsi építőelemekből a híres hangszert. Az ötletét feltöltötte a LEGO Ideas oldalára: ide bárki feltöltheti zseniálisnak vélt játékötletét, ha pedig összejön 10 ezer támogató, valamint ha a dán cég is úgy látja, hogy ez sikeres lehet, némi módosítást követően nem sokkal később már a boltok polcain találkozhatunk a csomaggal.

Ez történt a Fenderrel is, melyet piros és fekete változatokban lehet kirakni 1074 darabból. Egy elektromos gitár nem teljes erősítő nélkül, így az sem marad ki a csomagjából, ráadásul úgy alakították ki, hogy a levehető panel mögött valóban ott rejtőzik az építőkockákból álló “elektronika”. A szövet-gitárhúrokat még hangolni is lehet, valamint a hangszert egy összecsukható állványra is fel lehet helyezni.

A szett október elsejétől lesz elérhető, Magyarországon 40 ezer forintos áron.