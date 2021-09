A 26 éves Lil Uzi Vert a motyogva mormogó, érzelmes emo rap egyik legkiemelkedőbb arca. Mondhatni ő az egyik legnagyobb a “Lil-ek” (Lil Pump, Lil Yachty, Lil Skies vagy Lil Mosey) között. Leghíresebb száma az XO Tour Llif3, ami több mint 420 millió megtekintést ért el.

Ahogy a rapperek általában, ő is szereti az extravagáns ékszereket, és pár éve részletre vett magának egy 24 millió dolláros, gigantikus, rózsaszín gyémántot. Lil Uzi pedig nem gyűrűbe, vagy a vitrinbe szánta a hatalmas követ, hanem egyenesen a homlokába. Igen, a 24 millió dollárt érő egyedi drágakövet sebészeti úton helyezték el a két szeme felett, így biztosan nem hagyja el egy lazára sikerült este után.

At rapper Lil Uzi Vert, fans tore a diamond from his forehead. During the performance, as the rapper jumped into the crowd from the stage, fans pulled out a $ 24 million jewel inserted into his forehead.



