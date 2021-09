A plank gyakorlat elsősorban az egyenes és a külső ferde hasizmot dolgoztatja meg, de a hát, a csípő és a medence izmait is edzi. Mint a legtöbb edzésformából, ebből is rengeteg kihívás elterjedt az interneten: a legtöbbször egy hónapig tartó edzéssorozat végén egyhuzamban 5 percig kell megtartani a testhelyzetet.

Ehhez képest a Guinness-rekord 8 óra 15 perc 15 másodperc volt. Ennyi ideig megtartani magunkat hatalmas feladat, de valakinek még ez is kevés volt, és még magasabbra tette a lécet. Daniel Scali ugyanis 9 óra 30 percen és 1 másodpercen keresztül tartotta magát ugyanabban a pozícióban.

Az ausztrál rekorder dolgát nehezítette, hogy egy olyan szindrómában szenved, mely miatt állandóan fáj vagy be van gyulladva a bal karja egy sérülés miatt. A végtag a legkisebb érintésre, de a vízre, vagy akár a szellőre is érzékenyen reagál. Rekorddöntésével erre a betegségre is szerette volna felhívni a figyelmet.

“Amikor először próbálkoztam, diszkvalifikáltak. Volt egy másik lehetőségem: hagyjam, vagy újra megpróbáljam. 14 percnél a combjaim elkezdtek égni, akkor tudtam, hogy ez pokoli lesz” – mondta, hozzátéve, hogy 7-8 óra körül hánynia kellett, a teste így reagált az őt érő hatásokra.