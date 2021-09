A kalapról DNS-vizsgálattal bizonyították be, hogy egykor valóban a francia hadvezér és császár hordta a fején. Uralkodása ideje alatt a császár nagyjából 120 kalapot viselt. A fejfedőket általában a Poupart & Cie cég készítette számára, darabonként mintegy 60 frankos áron. Mára nagyjából 20 kalapja maradt fenn, amelyek többségét múzeumokban őrzik.

A Bonhams árverési ház az október 27-én Londonban aukcióra bocsátott relikvia leírásában úgy fogalmazott: “ez az első olyan kalap, amelyen ott van az uralkodó DNS-e”. A kalapot egy német árverésen vásárolta jelenlegi tulajdonosa, aki csak később kezdett gyanakodni arra, hogy a jellegzetes darab esetleg Napóleoné lehetett. A kalapot alapos vizsgálatnak vetették alá, és több rajta talált hajszál genetikai elemzését is elvégezték. Így derült ki, hogy két hajszál Napóleoné lehetett.

A newly discovered bicorne hat with DNA evidence proving it belonged to Napoleon Bonaparte was previewed by auction house Bonhams in Hong Kong. Other Napoleonic hats have fetched up to $2.5 million https://t.co/PkXM1VmbPh pic.twitter.com/cbjEx6ZoMm