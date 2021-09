Szeptember 4-én hajnalban az olasz Dario Costa beírta magát a repülés történetébe azzal, hogy versenyeken használt műrepülőjével átszállt két isztambuli alagúton. Dolgát nehezítette, hogy a fényviszonyok – az alábbi videó csalóka – közel sem voltak ideálisak, szinte sötétség volt az alagutakban.

Nézd meg a repülésről készült videót:

a videó a hirdetés után indul

Nehézséget jelentett még az a 360 méteres szakasz, ahol nem volt alagút körülötte: itt az oldalszél és a széllökések sodorhatták volna veszélybe. Elég lett volna egy kis szellő is, hogy elvétse a második alagút bejáratát.

A 41 éves pilóta, aki élete során eddig több mint 60 repülővel 5000 óránál is többet töltött a levegőben, az első alagútban szállt fel. Épp annyira emelkedett el az úttól, hogy az már repülésnek számítson, de még ne ütközzön a falaknak. A mutatványt egy 40 fős csapat felügyelte, ők testközelből láthatták, ahogy 245 km/órás sebességgel húzott el előttük a kisgép. Az út 43,44 másodpercig tartott.

Tettével Costa egy Guinness-rekordot is felállított: mostantól 1610 méter a leghosszabb alagútban repült távolság – ez nyilvánvaló, mivel ő volt az első is, aki ilyet tett. Az eseménynek magyar vonatkozása is van: az alagutakat átrepülő olasz mentora Besenyei Péter, a Red Bull Air Race sorozatban korábban versenyző 65 éves pilóta.