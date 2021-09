Egy amatőr régész fémdetektor segítségével fedezte fel a 22 aranydarabot Jelling közelében 2020 decemberében. Össztömegük 945 gramm, valószínűleg a 6. századból származnak.

My my! A large gold hoard has been found near Jelling, Denmark. It consists of nearly 1 kg gold and has been dated to the 6th century.



