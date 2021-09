Adam Stelzner, a marsjáró főmérnöke szerint “tökéletes kőzetmintát” sikerült begyűjteni. Múlt hónapban a Perseverance egy szokatlanul puha, porszerű talajréteget fúrt meg, és a minta szétporladt, vagy a töredékek eleve a furatban maradtak, illetve kihullottak a begyűjtéskor, így nem tudott semmit abba a gyűjtőcsőbe helyezni, amelyben a Földre hozzák majd.

#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core.



