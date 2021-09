Vad külseje ellenére a triceratopsz a növényevő dinoszauruszok közé tartozott. Az egyik utolsó őslény volt, ő is kihalt nagyjából 65,5 millió évvel ezelőtt, amikor a Földön a legtöbb faj gyakorlatilag egyszerre eltűnt. Méreteit tekintve a nagyobb fajok közé tartozott 7,9-9 méteres testhosszával, 3 méteres magasságával és 6-12 tonnás becsült tömegével.

A triceratopszok között is kiemelkedő helyet foglalhatott el Big John. A név egy csontvázat jelöl, melyet 2014 májusában találtak az Egyesült Államokban, méreteit tekintve pedig sikerült egy akkora őshüllő maradványát megtalálni, melyre korábban faján belül még nem volt példa. Big John azóta is tartja a valaha élt legnagyobb koponyájú szárazföldi állat rekordját 262 cm-es hosszával és 2 méteres szélességével. A fejen három hatalmas, a tövében 30 cm átmérőjű szarv is található, melyek 1,1 méter hosszúak.

2020 októberében Big John Olaszországba költözött: Triesztben kibontották csontjait abból a hatalmas sziklából, melyben találták. Ekkor lehetett csak meghatározni, hogy a fosszília csontjainak nagyjából 60 százaléka maradt meg a mai napig, a koponya pedig 75 százalékos.

Big Johnra azonban egy újabb költözés vár, mivel Párizsban október 21-én elárverezik. A várakozások szerint 1,2-1,5 millió eurót (417-522 millió forintot) is megérhet valakinek a triceratopsz, ami aprópénz ahhoz képest, hogy tavaly Stan, a Tyrannosaurus Rex több mint 30 millió euróért (10,4 milliárd forintért) kelt el. Igaz, jelentősen alábecsülték a fosszília értékét, nem gondolták, hogy 8 milliónál többet is adhatnak érte.