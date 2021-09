Napjaink emberének egyik legnagyobb problémája a stressz, ami már-már népbetegségnek nevezhető. A szó egy orvosi szakkifejezés, mely az emberi szervezetnek az őt ért ingerekre adott nem specifikus válaszát jelenti. Ilyen nem specifikus válasz a folyamatos feszültség vagy a tartós idegesség is, és manapság leginkább erre asszociálunk, amikor elhangzik ez a kifejezés.

Az emberi élet szinte minden területére negatív hatással van a stressz, és ide tartozik az autóvezetés is, legyen szó annak akár „élvezeti”, akár biztonsági oldaláról. Az ideges, feszült sofőr nem tudja értékelni járműve kényelmét, mint ahogy a vezetési élménynek sem képes átadni magát, ha folyton más gondolatok terelik el a figyelmét. A figyelemelterelés márpedig kockázati tényező is egyben, hiszen ilyenkor csökken a koncentráció és nagyobb eséllyel születnek akár balesetet is eredményező rossz döntések.

Az ideális állapot természetesen az lenne, ha a sofőrök soha nem lennének stresszesek vezetés közben, csakhogy ilyesmi nem létezik. Olykor elég egyetlen forgalmi szituáció is, hogy felmenjen az emberben a pumpa, nem beszélve a mindennapi életből magunkkal hozott stresszről.

A vezetés közbeni feszült helyzeteket, stresszes pillanatokat azonban lehet kezelni. A legfontosabb, hogy legyünk képesek uralkodni magunkon. Ha például velünk szemben szabálytalankodtak, nem kell feltétlenül megbosszulni azt – gondolunk itt a manapság sajnos népszerűvé váló „büntetőfékezésekre” –, ezzel ugyanis nem érünk el semmit, ellenben könnyen kárt tehetünk magunkban és másokban.

A dugókban araszolva ahelyett, hogy felhúznánk magunkat, mással is eltölthetjük a vezetés közbeni időt – de csak olyasmivel, ami még nem megy a vezetés rovására. Összpontosítsunk magunkra, például két lámpaváltás között merüljünk el saját gondolatainkban. A zene, egy podcast hallgatása, vagy egy ismerős felhívása (csakis kihangosítón keresztül!) ugyancsak remek módszer a stresszoldásra. Az úti célig elérve a sofőr akár fel is töltődhet attól, amit mindeközben hall, illetve hallgat.

Már azzal is csökkenthetjük a feszültséget, ha indulás előtt ellenőrizzük autónkat. Így máris nem kell amiatt aggódnunk vezetés közben, hogy esetleg fogytán az üzemanyag, kevés az olaj a motorban, netán lapos valamelyik kerék.

A nyugodt vezetéshez hozzátartozik az utastérben a megfelelő hőmérséklet és oxigénszint is. Cseréltessük a pollenszűrőt is minden olajcsere alkalmával, indulás előtt pedig szellőztessük át a kocsit lehúzott ablakokkal. Ha van légkondicionáló az autónkban, használjuk, figyelve arra, hogy a külső hőmérséklethez képest lehetőleg ne legyen nagyobb az eltérés 8-10 foknál.

Ha vezetés közben valami váratlan történne, amitől megijedhetünk – legyen az akár egy hirtelen elénk vágó autó vagy egy, az úton átszaladó őz –, inkább húzódjunk félre, relaxáljunk néhány percet, és csak akkor térjünk vissza az útra, miután megnyugodtunk.

A hosszú ideig tartó egyhelyben ülés a testünkre is hatással van, hiszen a szinte mozdulatlan pozíció szintén okozhat stresszes tüneteket. Mély lélegzetekkel vagy légzőgyakorlatokkal oldhatjuk ezt a feszültséget, ha pedig lehetséges, álljunk meg pár percre, hogy átmozgathassuk elgémberedett végtagjainkat.

Autózzunk okosan: legyen nálunk étel és ital, arra az esetre, ha megéheznénk vagy megszomjaznánk egy hosszú út során. Vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű folyadékot, mert a dehidratált állapot szintén ronthatja a koncentrációt.

Utunkat előre tervezve pedig arra is figyelhetünk, hogy lehetőség szerint elkerüljük azokat a szakaszokat, ahol rendszeresen beáll a forgalom és dugó alakul ki. Érdemes valós közlekedési adatokon alapuló navigációs rendszert használnunk, mert így nagyobb eséllyel kerülhetjük el a torlódásokat, illetve az eszköz kijelzése alapján meg is nyugodhatunk, hogy időben oda fogunk érni a célállomásra. Ha mégis késnénk, máris jelezhetjük a másik félnek, így elkerülhetjük a későbbi feszültséget.

