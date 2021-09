Rögtön az elején érdemes leszögezni, hogy az igazán tartalmas éjszakákat nem feltétlenül kizárólag alvással tölti az ember. Ám ha a kieső órákat nem tudjuk máshogyan pótolni, akkor előbb-utóbb belekeveredünk egy negatív spirálba, aminek a vége az lesz, hogy már kedvünk sem lesz az együttlétekhez. Alváshiány természetesen nem csak a lepedőgyűrés miatt alakulhat ki. Korunk gyakran emlegetett mumusa, a stressz már önmagában is felelőssé tehető azért, ha esetleg nem tudunk elaludni, vagy ha egész éjjel forgolódunk ahelyett, hogy az igazak álmát aludnánk. A begyűjtött kudarcok pedig még tovább gerjesztik ezt a folyamatot.

Így csinál ki a stressz

Ha huzamosabb ideig jelentős stressz ér téged, mondjuk egy munkahelyváltás, egy fontosabb feladat teljesítése vagy éppen a munkahelyed megtartása miatt, akkor előbb-utóbb te is megtapasztalhatod az alváshiányt. A mindennapi problémákkal kapcsolatos nyomasztó gondolatok ugyanis az ágyba is elkísérhetik az embert, rendszertelenné tehetik az étkezéseket, és persze a számítógép előtt való túl sok ücsörgés sem hagyja könnyen megnyugodni az agyunkat. Holott a tudósok szerint egy felnőtt embernek 7-9 óra alvásra lenne szüksége, nemtől és életkortól függően.

A sok stressz és a kevés alvás hatására a szervezetben nőni kezd a „stresszhormonként” is emlegetett kortizol szintje. Ennek egyik első jele lehet a szűnni nem akaró fáradtság. Aki ilyen problémával küzd, az már reggel is nehezen ébred, napközben pedig nyomottabbnak, lehangoltabbnak érezheti magát. Jelentősen romolhat továbbá a stressztűrő képesség, illetve szorongás, ingerlékenység és alvászavarok is jelentkezhetnek. A magas kortizolszint befolyást gyakorol a vérnyomásra, a szív- és érrendszerre, a szénhidrát-anyagcserére, az immunrendszerre, de ugyancsak ez a hormon felelős a só- és vízháztartás-szabályozás felborulásáért is.

Nőknél és férfiaknál is baj lehet

Bár a bizonyos élethelyzetekből adódó túl sok stressz amúgy is csökkenti a libidót, a megemelkedett kortizolszint rátesz még egy lapáttal, mert az még inkább lohasztja a szexuális étvágyat. Talán említenünk sem kell, milyen problémák adódhatnak egy párkapcsolatban abból, ha az együttlétet az egyik fél többször akarja, mint a másik, vagy ha netán már alkalom sem adódik a minőségi szeretkezésekre. A túlzott stressz és az ezzel együtt járó inszomnia impotenciát okozhat a férfiaknál, a nőknél pedig hüvelyszárazság léphet fel, ami kellemetlenné és fájdalmassá teheti az együttlétet.

Sajnos azok számára sincs jó hírünk, akik gyermekáldásra vágynak, mert ha túlságosan sokat idegeskednek, zsörtölődnek vagy aggodalmaskodnak, akkor a túlzott stressz az agyalapi mirigy működésére is negatív hatással lehet. Az emelkedett kortizolszint zavarja a pajzsmirigy hormon termelődését, illetve negatívan befolyásolja a mellékvesék működését is. Holott az egészséges szexuális élethez és a termékenységhez a stabil hormonális működés elengedhetetlen, mert ha ez nincs így, akkor gondok léphetnek fel a „babaprojekt” megvalósításában.

Így védekezz ellene

A stressz és a kialvatlanság leküzdésében a rendszeres testedzés lehet a megoldás egyik kulcsa. Az endorfinok az agyban termelődő apró fehérjemolekulák, amelyek csökkenthetik a fájdalomérzetet és hozzájárulhatnak a megfelelő boldogságérzet kialakulásához. Endorfintermeléssel jár a sportolás is, feltéve, ha rendszeresen végzel legalább 20-30 percig tartó testedzést. Ez nem véletlen, ugyanis a testet ért stressz, valamint a fáradtság és a fájdalom hatására megemelkedik az endorfinszintünk, ami fokozza a teljesítményt. Az endorfinok ráadásul hosszú ideig, akár 12 órán keresztül is megmaradhatnak a szervezetünkben. Jó hír, hogy bármilyen mozgásfajta segíthet a stressz csökkentésében, de emellett az egészséges étrend kialakítására is hangsúlyt kell fektetni. A zöldségek és a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása hozzájárul az egészséges kedélyállapot eléréséhez, emellett a potencia- és libidóproblémák is hamarabb rendeződhetnek.

