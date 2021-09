Ezért van szükségünk megfelelő mennyiségű alvásra

Sajnos a mai világban sikk a kevés alvással dicsekedni: főleg a férfiak körében szinte ciki bevallani, ha valaki napi 8 órát alszik, mert az olyan benyomást kelthet, mintha az illető lusta lenne, vagy legalábbis nem tevékenykedne eleget. A napi hajsza után este hazaérő férfinak még dolga van a ház körül, ellenben lefekvéskor a fejében cikázó gondolatai és tervei nem hagyják aludni. Holott az alvásra nagy szükségünk van, hiszen az agyunk alvás közben regenerálódik, ilyenkor dolgozza fel a napközben bennünket érő információkat és ingereket. Egy pihentető éjszaka után a kreativitásunk a háromszorosára nő, az alváshiány ellenben csökkenti azt. A fáradt ember kevésbé hatékony és sokkal többet hibázik, mint az, aki kipihente magát, hiszen kialvatlanul az ember ingerültebb, a figyelme szétszórt, és csekélyebb a teljesítőképessége is.

Teljesítőképességünk és a szervezetünk is megsínyli a kevés alvást

Alvás közben nem csupán az agyunk regenerálódik, hanem az egész testünk pihen: a szívünk lassabban dobog és az izmaink is ellazulnak ilyenkor. A modern világban sajnos nem a belső bioritmusunk szerint élünk, hanem naponta „erőszakoljuk meg” azt: például amikor össze-vissza bulizunk, hajnalig nézzük a kedvenc sorozatainkat vagy éppen éjszaka is dolgozunk. Pedig a kialvatlansággal kockára tesszük az egészségünket, hiszen az alváshiány olykor nagyobb károkat is okozhat, mint a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás. A brit Matthew Walker professzor szerint az ébrenlét egy enyhe agykárosító tevékenység, emiatt mindennap átlagosan 7-9 óra alvásra van szükségünk, hogy a károkat helyreállítsuk. Az állandósult alváshiány miatt olyan betegségek alakulhatnak ki, mint a depresszió, a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás. Ha mélyen alszunk, csökken a vérnyomásunk, a szívünk, amely egész nap dolgozik, lassabb ritmusra ver, és ilyenkor pihen. Aki 6 órát vagy ennél kevesebbet alszik, az a szívét is károsítja, 200 százalékkal növelve a szívroham és a stroke (szélütés) valószínűségét. Fáradtan a függőségekre is hajlamosabbak lehetünk, mert ha nem pihentük ki magunkat, több koffeint, illetve nikotint kívánhat a szervezetünk, éjjel pedig gyakran altatót.

Ha aludni szeretnénk, segítenek a gyógynövények

