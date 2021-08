A hetvenes évekre a szűk réteget megszólító keményrockot játszó bandákból világsztárok lettek. Hihetetlen mennyiségű pénzt termeltek a Led Zeppelin turnék, nyomtatták a zöldhasú bankókat a Deep Purple lemezeladásai.

Pont azokban az években keresték hülyére magukat, amikor a repülés is fénykorát élte, a hatvanas évek végére stabilan a mindennapok részei lettek a sugárhajtású gépek a világ gazdagabb felén. A kimerítő turnék fáradalmait, az állandó költözést hotelszobákon át nehezen viselték a gitárpengető művészlelkek, így igény keletkezett egy igazi, repülő luxusközpontra.

Milyen magasan szállt a Led Zeppelin? A Led Zeppelin egyike a könnyűzene legsikeresebb és legelismertebb együtteseinek. Világszerte mintegy 200 millió albumot adtak el. Korai alkotásaik kemény, gitárvezérelt hangzásával a hard rock és heavy metal stílus legelső képviselői közt voltak, hatásuk a műfaj egészére döntő jelentőségű. Máig a Led Zeppelin az egyetlen együttes, melynek az összes albuma felkerült a Billboard Top 10 listájára.

Ez lett a Csillaghajó (Starship), aminek rock ‘n roll pályafutása 1973-ban indult. Az 1960-ban gyártott Boeing 720 a polgári szolgálat évei után a Contemporary Entertainment nevű céghez került, ahol komoly átalakítást eszközöltek az utastérben.

Maharadzsák kényelme a magasban

A férőhelyek számát negyvenre csökkentették, a fennmaradó térben pedig a hagyták burjánzani a luxust. Igazi bárpultot építettek be válogatott italokkal és kartámlás forgószékekkel. A falakat drága kárpitok, selyem borította, egyesek szerint ízléses, mások szerint hányingert keltő stílusban. A zenekar tagjai és a vendégek egy 9,1 méter hosszú pamlagon szürcsölhették a frissítőket, és aki el akart vonulni, az a hátsó két szobában talált nyugalmat, vagy épp izgalmat.

A kor színvonalán a legmodernebb szórakoztató berendezéseket szerelték be, volt Sony U-matic videokazetta lejátszó tévével (komoly kazettagyűjteménnyel, és nem épp gyerekmesékből, sokkal inkább felnőtteknek szóló filmekből) elektromos orgona, és egy valódinak tűnő kandalló is.

Két légikísérő szolgálta ki az utasokat, az átalakítás akkori ára negyedmillió dollár volt, a gép reptetése pedig óránként 2500 dollárba került. Ez ma már az inflációval számolva 4,5 millió forintos óránkénti költséget jelent, így el lehet képzelni, milyen szinten költöttek a srácok arra, hogy ne csak a gép, de ők is magasan szálljanak.

A Led Zeppelin volt a legaktívabb bérlő

A Csillaghajó leghíresebb bérlői a Led Zeppelin tagjai voltak, akik egy kisebb privátgépen eltöltött, légörvényekkel tarkított utazás után döntöttek a nagyobb gép bérlése mellett. Ez több előnnyel is járt, így nem kellett hotelek komplett szintjeit kibérelniük maguknak és a stábnak, a repülő lehetett a bázis, amiről limuzin szállította őket a nagyvárosok koncert helyszíneire.

A velük utazó újságíró Lisa Robinson beszámolói alapján volt a fedélzeten verekedés, a zenekar dobosa megpróbált tízezer méter magasan kiszállni könnyíteni magán, és lőfegyver is került elő egy forróbb pillanatban. Az üvegasztalra húzott kokaincsíkok viszont nem számítottak rendkívüli állapotnak, az a mindennapok része volt.

A repülőt a Led Zeppelin rocklegendái mellett több világsztár is bérelte, a Deep Purple mellett a The Rolling Stones, Elton John és Alice Cooper is. A levegőben töltött féktelen óráknak az olajválság, és a technika öregedése vetett véget, az úttörőnek számító Boeing 720-ast a londoni Futon repülőtéren szedték darabjaira a nyolcvanas évek elején.

Ezzel az óriási magángépek kora nem járt le, az Iron Maiden például mai napig egy Boeing 747-essel turnézza körbe a világot, amit néha maga az énekes, Bruce Dickinson vezet.