A Pókember: Nincs hazaút cselekményéről szinte semmi nem árultak még el, és ez az előzetesből sem igazán derül ki, de Alfred Molina Doctor Octopusának visszatérésével biztosra vehetjük, hogy a korábbi, nem a Marvel Moziverzum részét képező Pókember-univerzumokból is tiszteletét teszi több karakter.

Jamie Foxx, mint Electro, is benéz majd, ahogy egy kiszivárgott forgatási fotó tanúsága szerint Kirsten Dunst is visszatér M.J. szerepébe, valamint rebesgették Willem Dafoe Zöld Manójának feltűnését is.

Doctor Strange nagyon fontos szerepet játszik majd a cselekményben, sőt a filmhez kapcsolódó hivatalos infók alapján Tony Stark helyét veszi majd át Peter életében, azaz egyfajta mentor figura lesz számára.

A Pókember: Nincs hazaút 2021. december 16-án kerül a hazai mozikba, és ezt most a trailer is megerősítette, külön kihangsúlyozva, hogy a film kizárólag mozikba érkezik.