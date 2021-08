Bécs rendkívül népszerű úti cél a magyarok körében: a város tele van látnivalóval és még közel is van. Egyik közkedvelt célpont a Práter, ahol a híres óriáskerék mellett számos hullámvasútra és egyéb vidámparki játékra felülhet az ember.

Ezek adhattak ihletet a park szélén található Rollercoaster Restaurant, vagyis a hullámvasút-étterem megálmodóinak, akik a pincér fogalmát teljes egészében kihagyták a rendszerből, helyükre pedig mini-hullámvasútrendszert álmodtak. Ezeken csúszik le a felső szinten lévő konyhából az étel és az ital, rögtön ahhoz az asztalhoz, ahol épp a vendég ül.

A rendelés leadása egy tableten keresztül zajlik, itt lehet válogatni az olyan ételek közül, melyek egyébként gond nélkül kibírják még a dugóhúzót is a hullámvasútban. Bécsben nyilvánvalóan alapfogás a bécsi szelet, de tésztás ételek és hamburgerek sokaságából is lehet válogatni, akár vegán változatot is.

A 220 fős étteremben nem kerül sokkal többe az étkezés, mint más éttermekben: a hamburgerek 11-13 euróba, a tészták 8-10 euróba kerülnek. (Egy euró a jelenlegi árfolyamon 350 forint.)