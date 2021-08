Sokan nem is gondolják, de a Chanel divatmárka nem csak apró, méregdrága táskákat és egyéb hasonló kiegészítőket készít, óra is köthető a nevükhöz. A nemrégiben bemutatott Monsieur Superleggera Edition ráadásul már nem is az első időmérő szerkezet, melyet a franciák megalkottak. Valójában fogták két korábbi órájukat, a 2005-ös J12 Superleggerát és a 2016-ös Monsieur-t, összegyúrták őket, így alkotva meg a jelenlegi modellt.

Számlapjának leglátványosabb eleme természetesen a sebességmérő alakú percmutató, mely alatt egy kisebb mutató az eltelt másodperceket jelzi. Az órajelzés a számlap alján található, a kis négyszög alakú részről a raliban megszokott digitális sebességi fokozat-visszajelző juthat az eszünkbe.

Ez egyébként a Chanel első olyan órája, melyet kézzel kell felhúzni, járástartaléka 72 óra. Vízálló is, a kézmosást és a vízfröccsöket még bírja a szerkezet, de nem gondoljuk, hogy az, aki kiad érte 39 400 dollárt (11,7 millió forintot), megkockáztat egy beázást.