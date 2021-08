A szállodákat és kaszinókat üzemeltető MGM Resorts International tulajdonában lévő 11 alkotást október 23-án árverezik el minden idők egyik legnagyobb értékű Picasso-aukcióján. A licit egyik különlegessége, hogy a Sotheby’s a tervek szerint megidézi híres New York-i árverési csarnokát a Bellagio hotelben.

A világhírű hotel és kaszinó büszkélkedhet a város egyik legkiválóbb művészeti galériájával. Az árverésre kerülő alkotások egy része a hotel Pablo Picassóról elnevezett éttermét díszíti. Az MGM Resorts vezető munkatársa, Ari Kastrati szerint azért adják el a műveket, hogy új, sokszínűbb alkotásokat vásároljanak és a kevéssé reprezentált közösségekből származó művészek munkái is helyet kapjanak a hotel pazar gyűjteményében.

Az októberi licit egyik fénypontja az 1938-ból való Femme au Béret Rouge-Orange című alkotás lesz, amely Picasso egyik utolsó munkája múzsájáról és szerelméről, Marie-Thérese Walterről. A kép leütési árát 20-30 millió dollár közé becsülik.

A tételek között szerepel a spanyol művész két nagyobb festménye 1969 és 1970 közöttről, az Homme et Enfant (20-30 millió dollár) és a Buste d’Homme (10-15 millió dollár). Mindkettő szerepelt Picasso 1970-ben, az avignoni pápai palotában rendezett kiállításán, amelyet kései pályafutása legjelentősebb tárlataként tartanak számon. Az érdeklődők a Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs című alkotásra is licitálhatnak. A 10-15 millió dollárra becsült csendéletet Picasso 1942-ben festette, Párizs náci megszállása idején.

Az októberi aukciót, amely a Las Vegasban valaha tartott legnagyobb szépművészeti árverés lesz, a “világ legkitűnőbb luxuscikkeit” felvonultató négynapos kiállítás is kíséri. Az aukciósház szerint a tárlaton szereplő autókat, ékszereket, karórákat, kézitáskákat és egyéb cikkeket október végén fogják elárverezni.