A wolfsburgi gyár fő irodaépületének étkezdéjében sok dolgozó kérésére térnek át a vegetáriánus és vegán konyhára, amely a vállalati működés fenntarthatóságához is hozzájárul, mert a kisebb húsfogyasztás kisebb környezeti terhelést is jelent. Halételek továbbra is lesznek az étlapon időnként.

A Volkswagen egy másik gyárában, Hannoverben már kivezették a húst a menza kínálatából. A vállalat az átállással egy évek óta bontakozó trendet követ – értékelte a Volkswagen lépését az országos idegenforgalmi és vendéglátóipari szövetség (Dehoga) szóvivője, hozzátéve, hogy végérvényesen elmúltak az idők, amikor a mostohagyerek szerepe jutott a vegetáriánus konyhának.

Ugyanakkor a társaság egyetlen wolfsburgi munkatársának sem kell lemondania a húsról, mert a Volkswagen-emblémával díszített toronyház menzája mellett más üzemi konyhák is működnek a bő hat négyzetkilométer területű telephelyen, amelyen több mint hatvanezren dolgoznak.

Tovább működik a cég „házi” húsüzeme is, amelyben a koronavírus-világjárvány előtti utolsó évben, 2019-ben hétmillió adag currys kolbász készült sertéshúsból.