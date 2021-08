Megkezdte az első darab kőzetminta begyűjtését a Perseverance marsjáró a vörös bolygón – közölte pénteken az amerikai űrkutatási hivatal (NASA). Ez az első a mintegy harminc mintából, amely a tervek szerint néhány év múlva a Földre érkezik elemzésre.

A NASA több fotót is közzétett, amelyen egy kis halom látható, a közepén egy lyukkal: az elsővel, amelyet a robot a vörös bolygó kőzetében vágott. „Megkezdődött a mintavétel” – közölte a Twitteren Thomas Zurbuchen, a NASA tudományos igazgatója.

My first drill hole on Mars! Collecting and storing rock samples is a big and complex task, and this is a huge step. Next step: processing. #SamplingMarshttps://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/JvrZcZ1NPm