A 67 éves amerikai nyugdíjas teljesítményéhez hosszú évek kitartó munkája kellett. Akár egy maratoni futó a kilométereket, ő úgy falta fel a Big Mac szendvicseket. Sietség nélkül, minden nap! Dokumentációi szerint 1972. május 17-e óta csak nyolc nap telt el az életében úgy, hogy kihagyta volna a “mekis” kört.

Amikor elérte a 28 788. burgert, bekerült a Guinness Rekordok könyvébe, de az elmúlt évek megmutatták, hogy nem a rekord motiválta. Heti rutinján nem változtatott, hétfőn és csütörtökön megy el munícióért, a többi napon a felhalmozott készletet fogyasztja mikróban melegítve.

Napjainkban már 32 ezer burger felett jár, még most is betol napi kettőt, és esze ágában sincs változtatni ezen szokásán. Valamikor a nyolcvanas években egyszer kipróbált egy másik húspogácsás fajtát, de nem is szívesen emlékszik rá, nemhogy repetázott volna. A születésnapján is BM ünnepi torta van, természetesen gyertyával.

Azt hihetnénk, hogy ez a gyilkosan egyhangú diéta kikezdte a szervezetét, de az orvosi vizsgálatok mást mutatnak, koleszterinszintje, vérnyomása jónak számított, akárhány alkalommal vizsgálták. Ennek oka lehet, hogy eleve kevés kalóriát visz be a napi két bucival, és ha esetleg szed hozzá némi étrend-kiegészítőt, akkor az ásványi anyagok, vitaminok sem maradnak ki. Ezzel együtt 2018-ban két kilóval kevesebb a testsúlya, mint amikor 2011-ben a 25 ezredik hamburgerénél tartott (akkor a 188 cm magasságához 83 kilót nyomott).

Ennél talán csak a kitartása nagyobb csoda – ennyi éven át megmaradni egyfajta szendvics mellett már nem egyszerű akaraterő, hanem furcsa szent őrület.