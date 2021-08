Az Ingenuity július 24-én hajtotta végre tizedik tesztrepülését. Ennek alkalmával két olyan képet készített, amelyek egyesítésével a kutatók egy háromdimenziós felvételt kaptak a Jezero kráter felszínének gyűrődéseiről – írja a NASA szerdai közlése alapján az MTI.

A minihelikopter hetedik felszállóhelyéről útnak indulva új, 12 méteres magassági rekordot is felállított, négyszer irányt váltott és tíz képet készített színes kamerájával, mielőtt új leszállóhelyén landolt.

„Az Ingenuity lehetővé teszi a Perseverance marsjáró tudományos csapata számára, hogy egyszerre legyen két helyen” – mondta Kevin Hand, a marsjáró első tudományos kutatássorozatának társvezetője. „Jelenleg a Jezero kráter egy olyan részén vagyunk, ahol a rover a misszió első tudományos mintagyűjtésére készül. Ezzel egy időben az Ingenuity részletes betekintést ad egy geológiai szempontból potenciálisan érdekes formációba, amely tőlünk több száz méterre található” – magyarázta a szakember.

🚁 Flying above the surface of Jezero Crater, our Ingenuity #MarsHelicopter is surveying sites for @NASAPersevere.



📸 This 3D image, combining two shots by Ingenuity, will help the rover's team plan the next steps in their science campaign: https://t.co/g1qZYgRCA9 pic.twitter.com/ZqYOkz3UwV