1981. augusztus elsején tévétörténeti eseményt élhettek át azok a New Jersey-ben élő nézők, akik éjfél után egy perccel éppen az induló MTV-re kapcsolták készüléküket. Ekkor indult el a világ legnépszerűbb zenecsatornája, mely sokak szerint forradalmasította a popzenét.

“Hölgyeim és uraim, rock & roll”

– ezzel a felütéssel indult a műsor, miközben a képen egy űrsikló kilövése előtti visszaszámlálást láthattak az emberek, majd az Apollo 11 ikonikus fellövését. A bevezető a Holdon ért véget, ahol a legénység az MTV zászlaját kitűzte, ezt követően pedig elkezdődött az első videóklip.

Nem is választhattak volna ikonikusabb dalt a zenei szerkesztők, mint a Video Killed the Radio Star-t a The Buggles-től. Nem feltétlenül a legzúzósabb slágerrel nyitottak, de nem is ez volt a cél: a dal címe maga volt az üzenet, azaz a videó megölte a rádiósztárokat. Ha pedig megnézzük az MTV sorsának alakulását, tényleg ezt láthatjuk: manapság gyakorlatilag minden országban jelen vannak több csatornával is, noha az eredeti koncepciótól, a videóklipek sugárzásától a fő csatorna azért eltért.

De vissza a múltba: az alábbiakban megtekinthető a tévécsatorna első két sugárzott órája, igazi időutazás ez a 80-as évekbe: