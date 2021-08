Az egyre szélesebb skálán mozgó ügyféligények miatt a bankkártyák ma már nemcsak fizetésre használhatóak, hanem kaput nyitnak számos kapcsolt szolgáltatáshoz is. Az elsőként hasonló lehetőséget kínáló MKB után a K&H is lépett, elérhetővé tette a privátbanki ügyfelei számára a MasterCard prémium kártyáját, a World Elite-et.

Legnagyobb külső különlegessége a lapkának, hogy fémből készült, és lézergravírozással szerepel rajta a kártyabirtokos neve. A különleges kártyát a bank 30-100 millió forint közötti megtakarítással rendelkező privátbanki ügyfelei igényelhetik.

A ritkaságszámba menő külső mellett a kártyához extra szolgáltatások is tartoznak, melyeket világszerte több mint 650 repülőtéren és 1100 helyszínen vehetnek igénybe a kártyatulajdonosok. Használhatják a prémium reptéri várókat, és több mint 7 ezer nemzetközi napilapot és magazint is olvashatnak digitális formában, térítésmentesen. Mindemellett biztosítás és asszisztencia-szolgáltatás is kapcsolódik a World Elite-hez. Ezek például otthoni csőtörésnél, elektromos zárlatnál, meghibásodott vagy leejtett mobiltelefonnál nyújtanak azonnali segítséget a kártyásoknak a nap 24 órájában, de lehetőség van orvosi konzultációra telefonon, chaten vagy akár videóhívással is.