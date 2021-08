Az eredetileg “Venom: Let There Be Carnage” (Venom: Legyen vérontás/Induljon a vérontás!) címet viselő, magyarul viszont “Venom 2 – Vérontó” néven forgalmazott mozi új része gyakorlatilag ott és pont azzal fog folytatódni, ahol és amivel az előző epizód véget ért.

Venom komoly ellenséggel néz majd szembe, ugyanis Woody Harrelson Vérontója száll majd ellene ringbe. Ez a karakter pedig a Pókember képregények egyik legkeményebb főgonosza, úgyhogy a fekete humor mellett zúzásban sem lesz hiány.

A második részre a főszereplő Tom Hardy mellett Michelle Williams is vissza fog térni a meglepően nagy sikert arató első epizódból. A film szeptember 16-án fut be a magyar mozikba.