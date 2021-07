A kötetet – Mrs Balbir Singh’s Indian Cookery (magyarra fordítva: Balbir Szing indiai szakácsművészete) – postán, névtelenül küldte vissza valaki egy 20 fontos (8400 forintot érő) bankjeggyel és egy bocsánatkérő levéllel együtt Paisley város központi könyvtárának.

A szakácskönyvet valószínűleg 1968 körül kölcsönözték ki, de mivel ez még az adatok digitalizálása előtt történt, lehetetlen kideríteni, ki nem hozta vissza időre a kötetet.

