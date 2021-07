2021 augusztus 12-én mutatják be a mozik A tetovált lány-trilógiával berobbanó, és azóta többek között Ridley Scott filmjeiben is szereplő Noomi Rapace főszereplésével készült izlandi filmet, a Bárányt. Amelynek már az előzetese is több mint felkavaró.

A cannes-i fesztiválon bemutatott film Jézus születésének történetét helyezi nem mindennapi köntösbe, méghozzá napjaink Izlandjának farmvilágába. A Bárányban Rapace játssza Máriát, aki férjével egy farmon állattenyésztéssel foglalkozik. A párnak nem lehet gyermeke, azonban karácsonykor a juhnyáj egyik nősténye különös élőlénynek ad életet: egy félig bárány, félig ember fiúnak. Ebben a filmeben bizony nem hallgatnak a bárányok…