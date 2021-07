2021 első üstökösére Greg J. Leonard, az arizonai Hold- és Bolygókutató Laboratórium tudományos főmunkatársa bukkant rá a Catalina égboltfelmérő program keretében 2021. január 3-án, a Mount Lemmon Obszervatórium (Santa Catalina Mountains, Arizona) 1,5 méteres tükrös távcsövével készített felvételeken – olvasható a csillagaszat.hu-n, Tóth Imre, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) tudományos főmunkatársának cikkében.

A Leonard-üstökös, amely az Oort-féle üstökösfelhőből érkezett, 2022. január 3-án, vagyis egy évvel a felfedezése után lesz napközelben, 0,61 CSE (csillagászati egységre) központi csillagunktól és a mostani napközelsége után várható, hogy hiperbola pályán el is hagyja majd a Naprendszert.

2021. januári felfedezésétől december elejéig az északi félteke megfigyelői számára kedvező a láthatósága, ezután a Nap közelsége megnehezíti a megfigyelését, 2022. januártól pedig a déli égbolton látszik majd. A NASA adatai szerint a Leonard-üstökös 2021. december 12-én kerül földközelbe, amikor 34,9 millió kilométerre lesz bolygónktól, és az égen az Ophiuchus (Kígyótartó) csillagképben tartózkodik majd. Azonban az üstökös megfigyelése a Nap látszó közelsége miatt nagyon nehéz lesz vagy egyáltalán nem is lesz lehetséges.

Az üstökös megfigyelésére a legkedvezőbb időszak 2021 ősze (szeptember-október-november), bár akkor még nem éri el legnagyobb látszó fényességét. Tóth szerint ennek ellenére várhatóan kis távcsővel, illetve binokulárral is jól észlelhető lesz a csóvás égi vándor.

A jelenlegi előrejelzések szerint a Leonard-üstökös legnagyobb látszó összfényessége csaknem 5-6 magnitúdó lesz, így kedvező esetben decemberben, januárban akár szabad szemmel is megpillantható lesz, kisebb távcsövekkel pedig részletek is megfigyelhetővé válnak (kóma, csóva). A csillagász kiemelte: egy üstökös esetében a fényesség előrejelzésében ugyanakkor nem árt az óvatosság, mivel már több esetben is csalódást okoztak ezek az időnként “szeszélyes” égi vándorok, sőt néha a magjuk is idő előtt szétesett, így megszűntek üstökösként létezni.

Egy másik jelenségre is felhívta a figyelmet Tóth Imre: Qicheng Zhang, a Caltech Geológiai és Bolygótudományi Tanszékének kutatója vezetésével egy amerikai kutatócsoport arra jutott, hogy az üstökös a Vénuszt 2021. december 18-án mindössze mintegy 4,2 millió kilométerre közelíti meg.

#arXiv Preview of Comet C/2021 A1 (Leonard) and Its Encounter with Venus https://t.co/I4EuGEYuRp

Long period comet C/2021 A1 (Leonard) will approach Venus to within 0.029 au on 2021 December 18 and may subsequently graze the planet with its dust trail less than two days later. pic.twitter.com/vbXesjKlDc — Francis Villatoro (@emulenews) July 27, 2021

„Csillagászati értelemben ez mindenképp nagy közelség, de természetesen az üstökösmag és a bolygó ütközése egyáltalán nem merül fel. Ugyanakkor a kométa a bolygóközi térben akár több millió kilométerre kiterjedő porcsóvát növeszthet, ami várhatóan súrolni is fogja belső bolygószomszédunkat” – magyarázta Tóth Imre.

A bolygó és az üstökös Nap körüli sebessége alapján a találkozáskor a relatív sebesség mintegy 78 kilométer per másodperc lesz. Ez már nagy találkozási sebességnek számít a Naprendszerben, a direkt irányban keringő Vénusz és a retrográd pályán mozgó üstökös porszemcséi gyakorlatilag frontálisan ütköznek.

Az amerikai kutatók a felfedezést követően nagy teleszkópokkal végeztek megfigyeléseket az üstökösről. Eredményeik alapján a porcsóváját 0,1-1 milliméter sugarú porszemcsék alkotják, amelyek a Naptól nagy, mintegy 30 CSE (csillagászati egység) távolságban (a Neptunusz pályájának távolságában) váltak le az üstökösmagról.

Comet C/2021 A1 (Leonard) could be a naked eye comet (end 2021-start 2022).

It will approach to Venus (only 0.029 AU !!) raising the possibility that large dust grains produce a meteor shower in Venus: https://t.co/bLBy9svUtt



Images: Stellarium by @Comet2021a1 Venus by JAXA pic.twitter.com/F38k5wxonR — Xavi Bros (@Xavi_Bros) July 27, 2021

Nagy naptávolságban az üstökös aktivitását nem a vízjég, hanem szuperillékony gázok (például szén-monoxid) jegeinek kigázosodása okozza, amelyek felemelik és eltávolítják a mag felszínéről a port, kialakítva a porkómát és porcsóvát, illetve az üstökös “porösvényét” a pálya mentén. Az 1 milliméteres porszemcséknek lesz elég ideje ahhoz, hogy több millió kilométerre eltávolodjanak az üstökösmagtól, és igazi hullócsillagként fejezzék be égi pályafutásukat a Vénusz légkörében.

A CSFK tudományos főmunkatársa a cikkben felidézi, hogy a közelmúltban volt már olyan, hogy egy kőzetbolygó mellett üstökös repült el: 2014. október 19-én a C/2013 A1 (Siding Spring) üstökös a Mars középpontjától mintegy 41 ezer 300 kilométerre haladt el. A NASA Mars körül keringő MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) űrszondája intenzív meteorzáport is észlelt. A Mars légkörébe került üstököspor becsült tömege mintegy 85 kilogramm lehetett. A bolygó ionoszférájában sűrű (erős) ionréteg alakult ki, és a Mars gyenge mágneses terében kisebb viharok keletkeztek. A Mars felszínén tartózkodó elképzelt megfigyelő nagyjából tíz meteort láthatott volna percenként, ami 600 hullás per óra gyakoriságnak felel meg.