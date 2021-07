1,5 millióba kerül egy paplan, ha a világ legdrágább tolljából készül

Több mint ezer éve kézzel gyűjtik be és tisztítják meg a világ legdrágább pehelytollát a nyugat-izlandi Breidafjördur-öböl egyik távoli szigetén. Egy kilogramm begyűjtéséhez is rengeteg fészekre, és annál is több türelemre van szükség.