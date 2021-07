Paul Feig 2016-os női rebootja vegyes reakciókat váltott ki a rajongókból és a kritikusokból egyaránt. Mondjuk ki, a régi, nyolcvanas években készült filmek rajongói egyenesen gyűlölték, leginkább a pocsék forgatókönyv és a sekélyes humor miatt.

Ezért még nagyobb várakozás övezi a legújabb próbálkozást, ami a koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag teljesen elfelejtődött. Első előzetesét még 2019 végén kapta meg, de a pandémia miatt polcra kerültek a filmtekercsek, és csak most merték újra kitűzni a premier dátumát.

Az új film szerencsére nem akarja újra elmesélni ugyanazt a történetet, de azért nem szakad el a gyökerektől sem. Ez a hangulat már az előzetesből is lejön, a nyolcvanas évek ott lüktet a képkockák között, legendás tárgyak kerülnek elő, de a fiatal szereplők már az új generációt jelenítik meg. Az új előzetes lényegében a film cselekményének alapjait vázolja fel két és fél percben, de a főbb karakterekkel is megismerkedhetünk.

A film egyik főszerepét a Stranger Thingszel híressé vált Finn Wolfhard alakítja, szerepet kapott Paul Rudd is, de az olyan nagy legendák, mint Dan Aykroyd és Bill Murray is feltűnnek majd, legalább utalások szintjén, a rendezői székben pedig Jason Reitman ült, akinek édesapja, Ivan Reitman jegyzi a kultikus első és második Szellemirtókat is..

Ha minden jól alakul, akkor a Szellemirtók: Az örökség 2021. november 11-én kerülhet a mozikba.