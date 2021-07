Sokan vágnak neki a világnak két keréken, a túrabringák sokat el is bírnak, rengeteg málhával lehet teleaggatni egy arra tervezett vázat. Mégis, speciális lakóbringa kevés akad, de Bernhard Sobotta feltaláló megmutatta, hogy milyen lehet az ideális kétkerekű, amit kifejezetten a szabadban, pihenéssel töltött időre terveztek. A vázba középre került kör alakú keret különbözteti meg a cercle-t a többi bringától.

Ide építették be a tábori ágyat, ami kényelmes szék is egyben, sőt asztalkával is kiegészíthető. Ha pedig nincs rájuk szükség, akkor a váz síkjába zárva teljesen eltüntethetők.

Egyelőre még csak a feltaláló prototípusa létezik, ami folyamatos fejlesztés alatt áll, de valószínűleg globálisan olyan túrázóréteg, amely vevő lenne egy ilyen fejlesztésre.