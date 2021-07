A koronavírus-járvány miatt leállt a mozis élet, de nem kételkedünk abban, hogy a visszatérés után ismét népszerűek lesznek a szuperhősös-képregényes filmek, amint azok elkészülnek és világszerte bemutatják őket. A Marvel-moziuniverzum a közeljövőben lendülhet bele igazán a negyedik fázisba vadiúj alkotásaival, ahol szinte mindegyik hősük kap egy önálló filmet.

Köztük lesz Thor is. Ő a Thor: Szerelem és mennydörgés című mozival robbanthat a tervek szerint 2022-ben, a főszerepben Chris Hemsworth-tel. Természetesen nem lenne igazi hős, ha nem vetné be ikonikus fegyverét, a Mjölnirt.

A fémkalapácsot rengeteg rajongói shopban megveheti az, aki be szeretne öltözni a viking istennek, de a Marvel-féle változatból készült húsklopfoló is. A vikingek az eredeti fegyverről azt tartották, hogy használója képes felülmúlni az óriásokat és hegyeket mozgatni egyetlen ütéssel. Nos, ezzel legfeljebb egy szelet húsra lehet leadni pusztító erejű csapásokat, de a rajongók vélhetően ezzel is beérik, ha kifizetnek érte nagyjából 8200 forintot.