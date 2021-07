Manapság a szórakoztatóipar előszeretettel nyúl vissza a 80-as és 90-es évekbe egy kis inspirációért, sőt, egyes esetekben konkrétan át is emelik az akkori alkotásokat napjainkba, miután leporolják őket. Mindez igaz a zenére és a filmre is, de a divat is ugyanezt az utat követi.

Erre nagyon jó példa a Jurassic Park/Jurassic World esete: az első rész még 1993-ban jelent meg, de a régi sorozat utolsó része is a napokban lett 20 éves, ám hamarosan érkezik a dinós filmek hatodik része. A Reebok pedig úgy döntött, hogy új cipőit a filmből ismerős mintázatokkal dobja fel.

Az eredmény nagyjából az, amit mindenki várt: az őshüllők bőrének (vélt) mintái, a terepjárók festése, vagy éppen a dzsungel köszön vissza a cipőkön, valamint a filmből ismert betűtípussal írt márkanév. Engem mégsem ez fogott meg leginkább a történetben, hanem a cipők bemutatója: a Reebok megépítette az első részből ismert laboratóriumot és irányítóközpontot. Előbbinél a cipőket pont úgy állították be, mint a tojásból éppen kikelő velociraptorokat.

Bármikor ott tudok ragadni a tévé előtt, ha a csatornák között szörfözve rábukkanok a filmre, így kiváltképp zseniálisnak tartom a fotókat. Érdemes összehasonlítani az eredeti keltetős jelenettel a cipős képeket.

A sneakerek egyébként változattól függően 100-200 dollárba (30-60 ezer forintba) kerülnek.