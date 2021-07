Az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi elnökének, Joe Bidennek több ingatlana is van szerte az országban, ezek közül egy a Delaware állambeli Wilmington városában található. Azt nem tudjuk, hogy mennyi időt tölt itt a politikus, mindenesetre nagyobb eséllyel futhat össze vele az, aki a szomszédjában lakik, mint bármelyik egyszerű ember.

Most azonban eladó az egyik szomszéd háza – mit háza, luxusotthona. Az öt hálószobás és öt fürdőszobás ingatlan 7100 négyzetméternyi telken terül el, mérete nagyjából 25 százalékkal meghaladja az elnök birtokáét. Értékben még nagyobb a különbség: Biden a saját otthonát 1998-ban 350 ezer dollárért vette, míg az éppen eladó házért 2,4 millió dollárt (732 millió forintot) kérnek.

A képre kattintva galéria nyílik

Biden szomszédjának lenni azonban nem olyan jó móka a helyiek szerint, mint ahogyan gondolnánk. Nem könnyen lehet őt áthívni a 808 négyzetméteres otthon nappalijába: a város lakói szerint ha hazatér az elnök, biztonsági emberek tucatjai védik őt. A közlekedés megbénul, ellenőrzések során kell mindenkinek átesnie, a közvetlen szomszéd pedig olykor el sem hagyhatja otthonát. Az időt addig a tulajdonos a házi edzőteremben, a zenekari próbateremben vagy a minimoziban is eltöltheti.

Mindezek ellenére kapós az ingatlan annak brókere szerint: New York-i és New Jersey-i lakosok is bejelentkeztek már, hogy megnéznék az otthont.