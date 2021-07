A legtöbb háztartásban a testi adottságaik miatt általában a férfiak végzik a megterhelőbb feladatokat, amivel nincs is semmi baj, egészen addig, amíg bírja a szervezetük. A nehéz fizikai munka – melyek közé nem csak a munkahelyi tevékenységek tartozhatnak – egyebek mellett az aranyérbetegség egyik gyakori oka is. A cipekedés, a nehéz súlyok pakolása, az erőlködés következtében ugyanis nem csupán a leginkább igénybe vett izmok körül tágulnak meg az erek, hanem “odalent” is vérbőség alakulhat ki. Az egészséges szövetek kevésbé tudnak ellenállni a több vér jelentette nagyobb nyomásnak, megnyúlhat a végbélben található visszérfonat, és kialakulhat az aranyérbetegség.

Kortól és nemtől függetlenül élete során nagyjából minden harmadik ember találkozik az aranyérbetegséggel. Bizonyos értelemben „aranyere” mindenkinek van, így hívják ugyanis azt a visszérfonatot, mely minden egészséges ember végbelében megtalálható a végbélnyílás közelében. Betegségről akkor beszélhetünk, ha ebben a visszérpárnában tágulat keletkezik.

Attól függően, hogy a végbél záróizmától merre helyezkednek el, külső és belső aranyérről beszélhetünk. Az aranyeres csomók a végbél és a végbélnyílás falában keletkező vénatágulatok, melyek begyulladhatnak, vérezhetnek, megnagyobbodhatnak, néha kifordulnak vagy véralvadék képződhet bennük, és ilyenkor fájdalmassá is válnak.

Az aranyérbetegségnek számos oka lehet. A nők esetében a terhességgel, illetve a szüléssel járó megnövekedett gáttáji nyomás gyakori velejárójának számítanak az ilyen panaszok. Az erősebbik nem esetében pedig a nehéz fizikai munka, az egészségtelen táplálkozás, valamint annak következménye, az elhízás okozhat aranyérbetegséget, amely esetükben sokszor súlyosabb következményekkel járhat, a férfiak ugyanis ritkábban és általában később fordulnak a panaszokkal orvoshoz, mert kínosnak érzik a szituációt. Holott csakúgy, mint az egészségünkkel kapcsolatos egyéb esetekben, az aranyérrel kapcsolatban is érdemes a komolyabb problémák felmerülése előtt jobban figyelni magunkra.

Kockázatos a házimunka?

Számtalan tényező okozhatja az aranyeresség kialakulását az étkezési szokásoktól kezdve a mozgásszegény életmódon át a vécéhasználatig. Az alábbiakban az otthoni “veszélyforrásokra” hívjuk fel a figyelmet. Az ember nem is gondolná, de akár a ház körüli sertepertélés közben is bekövetkezhet a baj.

Mennyit is dolgoznak a férfiak? Az Eurostat 2016-os európai uniós felmérése szerint valamennyi tagállamban a nők nagyobb arányban veszik ki a részüket a gyermekgondozásból, házimunkából és a főzésből, mint a férfiak. Akkor a nők 79 százaléka végzett napi szinten házimunkát az EU-ban, míg a férfiaknál ez az arány 34 százalék volt. A nemek közötti különbség Görögországban (a nők 85, a férfiak 16%-a) és Olaszországban (81 és 20%) volt a legnagyobb, Svédországban (nők 74, a férfiak 56%-a) és Lettországban (82 és 57%) a legkisebb. Magyarországon a felmérés idején a nők 56, a férfiak 14%-a végzett házimunkát napi szinten.

Jobban belegondolva, az otthoni kockázati tényezők száma igen magas: az építkezések, a felújítások, a barkácsolás, a különféle kerti munkák vagy akár a favágás, a téli tüzelő előállítása közbeni erőfeszítések is aranyerességet okozhatnak. Persze ez nem azt jelenti, hogy a férfiaknak örökre fel kellene hagyniuk az említett tevékenységekkel, hiszen pl. egy facsemete elültetéséhez szükséges gödör kiásása nem feltétlenül tesz beteggé.

Ha ez mégis aranyerességhez vezetne, akkor nagy valószínűséggel életmódváltásra van szükség. A megfelelő étkezés és folyadékfogyasztás, némi mozgás beiktatása a napirendünkbe és a vécéhasználati szokások átalakítása csökkenti a betegség kialakulásának esélyét.

Vagyis a jó hír az, hogy ha az élet más területein minimalizáljuk a rizikófaktorokat, onnantól nem jelent “veszélyt” a férfiakra a házimunka!

