Az MTV zenecsatornán 2000 és 2002 között futott a Jackass című sorozat. A műsorban a főszereplők értelmetlen, őrült, gusztustalan és veszélyes szívatásokat vállaltak be. Később dobták a sorozatformátumot, és 2010-ig három film jelent meg Jackass címmel.

A műsornak köszönhetően ismerhettük meg Johnny Knoxville, Steve-O vagy éppen Bam Margera nevét, akik nagyobb filmekben is szerepet kaptak. Közülük talán a legnagyobb név Knoxville, akit a Men in Black második részében és a Hazárd megye lordjai-filmek modern változatában is láthattunk.

Most azonban, 49 évesen ismét kitette magát a legkülönfélébb tortúráknak, hogy egy újabb Jackass-filmmel szórakoztassa a nagyérdeműt. Már az előzetese is durvára sikerült a Jackass Forever című alkotásnak, ahol a régi, jól ismert arcok mellett megjelennek a bolond rajongók is, akik önként, dalolva áldozzák fel magukat a hülyeség oltárán.

A film október 22-én debütál az amerikai mozikban. Elődeihez hasonlóan valószínűleg ez is sikeres lesz: a franchise (beleértve az egykori MTV-s sorozatot, a három eddig elkészült mozifilmet, valamint a Bad Grandpa című, Knoxville egyik Jackass-karakterén alapuló filmet) az utóbbi két évtizedben 335 millió dollárt (102 milliárd forintot) termeltek.