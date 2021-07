Úgy tűnik, a kínai mobilgyártás világuralomra törését még a Huawei ellen bevezetett amerikai szankciók sem törték meg. A Huaweit még 2019-ben, Donald Trump elnöksége alatt tették feketelistára, nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva. Így nekik ugrott a Google teljes szoftverbázisa, valamint ellehetetlenítette a kínai cég számára a készülékeihez használt, amerikai fejlesztésű technológiákra épülő alkatrészek beszerzését.

Kínában viszont mindig van másik. A Huwaei visszaesett, de helyette itt van a Xiaomi, és ugyanolyan elánnal tör előre. A Xiaomi 17%-os részesedéssel és 83%-os éves növekedéssel a második helyen végzett, megelőzve az Apple-t.

We've moved up one more spot! Just in from @Canalys, we are now the 2nd largest smartphone brand worldwide in terms of shipments. This amazing milestone couldn't have been achieved without our beloved Mi Fans! #NoMiWithoutYou



RT with ✌️from your Xiaomi smartphone :) pic.twitter.com/kKfuTK8K7J