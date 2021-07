A Caviar műhelyéből számos különleges mobiltelefon kikerült már, de az orosz mesterek még mindig tudnak újat mutatni. Akinek nem ismerős a név, ők azok, akik furcsábbnál furcsább, arannyal és drágakövekkel megpakolt telefonokat készítenek és dobnak piacra.

A sorba abszolút illik az alábbi készülék is, melyet egyszerűen a piacon kapható legdrágább Huaweinek neveznek. A kínai gyártó zászlóshajója, a Mate 40 Pro már önmagában nem számít olcsó telefonnak 320 ezer forintos indulóárával, de ez csak töredéke annak, amennyiért az oroszok kínálják a kezelésükbe vett mobilokat.

A legdrágább Caviar-Huawei külseje ugyanis 18 karátos aranyból készült, és kínai motívumok ihlette mintázatot vájtak beléjük lézerrel. A legtöbb pénzért, egészen pontosan 71 080 dollárért (21,7 millió forintért) kínált telefont két szent állat, a teknős és a daru díszíti.

A Caviar mindig limitált példányszámban készíti különleges mobiljait, de talán a legdrágább Huawei lesz az egyik legritkább munkájuk: csak nyolc darab készül belőle, de egy híján már mind elkelt. A szám nem véletlen: Kínában a 8-as a jólét, a gazdagság szimbóluma.

A másik kettő közül az egyikre egy sárkány került, míg a másikra egy vízesés, de ez utóbbi általánosságban a kínai művészet előtt tiszteleg, és nem is kapott aranykülsőt. Ettől függetlenül még ezek a darabok sem kerülnek kevésbe: a legkisebb tudású példányokért 6450, illetve 6290 dollárt (1,96, illetve 1,91 millió forintot) kérnek. Ezekből a készülékekből már több is készült: a sárkányosból 16, a Gohua néven futó vízesésesből 76 darab, de előbbiből már csak egy darab maradt, utóbbi pedig el is fogyott.

Nézd meg a telefonokat videón közelebbről is!