Mindössze négy évadot élt meg 1982 és 1986 között a Knight Rider, mégis a nyolcvanas évek egyik ikonikus sorozatáról van szó. A számtalan ismétlésnek köszönhetően ráadásul örökre beleégett David Hasselhoff és a fekete Pontiac Trans Am képe azok emlékezetébe is, akik évekkel később születtek.

A sorozat járművei, azaz K.I.T.T., a beszélő autó, valamint a mozgó főhadiszállás, a F.L.A.G. nevű kamion megihletett egy LEGO-rajongót is, aki rendszeresen előáll saját ötleteivel. Ezeket feltölti a játékgyártó ötletgyűjtő oldalára, ahol a felhasználók szavazhatnak arról, hogy egy-egy adott szettet szívesen látnának-e a boltok polcain.

A HenkvdL05 nevű felhasználó alkotása két járműből és négy figurából, azaz a sorozat állandó emberi és gépi főszereplőiből áll. Az egész szett jelenlegi formájában egyébként 2648 elemből áll.

A Knight Rider-ötlet eddig 6777 pozitív visszajelzést kapott, és még közel két éve van arra, hogy összegyűjtsön tízezer támogatót. Ha az eddigiekhez hasonló ütemben támogatják őt, akkor talán ennyi időre sem lesz szüksége, hiszen hetek alatt összejött már neki ennyi támogató. A tízezres határnál a játékgyártó fejesei megvitatják, hogy a projekt megállná-e a helyét boltban megvásárolható szettként. Ha igen, elvégzik az esetleges szükséges módosításokat, melyek egyszerűbbé, vagy az autók esetében még valósághűbbé tehetik a végeredményt.

Mi, magyarok is elég jók vagyunk LEGO-autók építésében: Dankó Péternek több projektjét is sokan támogatták már, korábban egy Lada 1200S kapcsán beszélgettünk is vele: