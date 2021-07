A július 17-ei Emoji-világnap (igen, ilyen is létezik) előtt az Unicode megmutatta azokat a hangulatjeleket, melyekkel potenciálisan bővülhet a már jelenleg is tágas emoji-univerzum. A kaliforniai székhelyű nonprofit szervezet látja el emojikkal az iOS-es és az androidos készülékeket is.

Az Unicode 14.0 új hangulatjelei közé főként olyanok kerülhetnek, melyek az egyenlőséget és az elfogadást hivatottak szimbolizálni, így például már nemtől függetlenül küldhet valaki várandós emojit, de többféle bőrszínű kézfogás közül is válogathatunk.

A végső döntésre azonban szeptemberig kell várni, ekkor dől el, hogy pontosan melyik figurákkal is frissül majd a lista.