Vannak azok a LEGO-rajongók, akik amint hozzájutnak egy új szetthez, megépítik azt és kész formában őrzik valahol. Mások ezzel szemben kirakják, szétszedik, átalakítják a szetteket, sőt, az összes építőelemet egy helyre összegyűjtik. Elsősorban utóbbi játékkedvelőknek lehet hasznára egy alkalmazás.

Az iOS 13-at vagy frissebb, Apple által készített operációs rendszert futtató iPhone-okon vagy Mac-eken futtatható Brickit azt ígéri, hogy beszkenneli a halomban heverő építőkockákat, majd azokat felismerve új kirakható formákat ajánl. Még a keresgéléssel sem kell törődni, amikor az elemeket bogarásszák a játékosok a halomból, ugyanis az alkalmazás még arra is képes, hogy kiemelje a fotókról a szükséges darabokat.

A felhasználói visszajelzések alapján a dolog valóban működik, bár az ígéretekkel ellentétben a színeket egyelőre nem ismeri fel a rendszer. Sokan arra is panaszkodtak, hogy az app olyan kirakható formákat is ajánl, melyekhez nem talált meg minden építőelemet – igaz, ezt az alkalmazás külön is jelzi.