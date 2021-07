Azonnal a közösségi oldalak sztárja lett Rani, a mindössze 51 centiméter magas bhutáni tehén. Bangladesi gazdái szerint ez a világ legkisebb marhája: 23 hónaposan mérete a közelében sincs kortársaiéhoz képest, és 10 centivel kisebb, mint a Guinness-rekorder állat.

Ugyan Bangladesben javában tombol a koronavírus-járvány, a helyieket ez nemigen hatja meg: az utazási korlátozások ellenére még a 30 kilométerre lévő falvakból, tanyákról is elmennek szekereikkel a népek csak azért, hogy saját szemükkel lássák a 66 centi hosszú, 26 kilós állatot.

Thousands of people are defying a nationwide coronavirus lockdown in Bangladesh to see Rani, a 51-centimeter (20-inch) tall cow whose owners claim it is the world’s smallest. (AFP photos) | via @AFP pic.twitter.com/igqg5StSn4

A farm menedzsere, ahol Rani született, elmondta, hogy a legtöbb látogató szelfit szeretne készíteni a jószággal. “Több mint 15 ezer ember jött az elmúlt három napban, hogy lássák” – tette hozzá.

‘Rani’, A 20 inch Tall Bhutti, or Bhutanese #cow from #Bangladesh Becomes the Smallest Cow in the World. Rani is 66cm long and weighs only 26kg, but the owners say it is 10 centimetres shorter than the smallest cow in Guinness World Records.https://t.co/1L1cnVJERV pic.twitter.com/vrxRjErlY8

