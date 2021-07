A Guernsey’s aukciósház elnöke, Arlan Ettinger elmondta, hogy az árverésen annak a New York-i szállodának, a Hotel Chelsea-nek az ajtóit is meg lehet majd venni, ahol Bob Dylan, Jimi Hendrix és Jerry Garcia lakott. A kikiáltási tárgyak között szerepel Benny Goodman klarinétja is, és egy gitár, amelyen Eddie Van Halen játszott.

A licitálók az 1969-es woodstocki fesztiválon készült fotókért és diákért is megküzdhetnek. Az eredeti képek Barry Levine, a rendezvény hivatalos fotósának munkái. De Levine Leica fényképezőgépét is meg lehet venni, amellyel megörökítette az eseményeket.

Az aukción John Lennon eredeti munkáira, valamint Eric Clapton és Paul McCartney gitárjaira is lehet licitálni. A Jason Becker tulajdonában lévő gitárok bevételét a zenész gyógykezelésére fordítják, a gitáros dalszerző ugyanis amiotrófiás laterálszklerózisban (ALS) szenved.

Az Egy évszázad zene című online aukciót július 14-15-én rendezik meg.