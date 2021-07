A képen látható darab egy Martin-Baker Mk.7-es katapultülés, amit az amerikai McDonnell-Douglas F4 Phantom II-es vadászgépekbe szereltek az 1960-as években. Rengeteg ilyen vett részt a vietnámi háborúban, történelmi darabról van tehát szó.

A vevő eredeti ülést kap, ez nem másolat, a katapultot üzemeltető apró rakétameghajtókat azonban eltávolították, csúnya baleseteket okozna, ha egy haveri sörözés során valaki viccből a plafonba lőné a vendéglátót.

Ez a típus azért emelkedik ki kora konstrukciói közül, mert zéró-zéró rendszerű, vagyis földön álló gépből (zéró magasság, zéró sebesség) is biztonságosan használható, ilyenkor is megmenti a pilóta életét. A Bonhams árverésén elérhető pilótaülés mellé menő sisak is jár, egy Mk 5/A kódjelű darab.