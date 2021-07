30, a homokvárak építésében rendkívüli tapasztalatokkal bíró ember megépítette a világ eddigi legmagasabb homokvárát. A 21,16 méter magas építményt Dániában, Blokhus városában állították fel.

Egy ekkora építménynél fontos szerepet kap az alapanyag, valamint a tartószerkezetek is, hiszen ha 4860 kiló homok megmozdul, annak nagyon könnyen tragédia is lehet a vége. Hogy tartós legyen az építmény, a homok 10 százaléka agyag, így az jobban tapad, de a komplett tornyot lekenték ragasztóval, hogy a téli hónapokban is egybe maradjon még a homokvár. Építésénél munkagépeket, valamint fából készült tartószerkezeteket is bevetettek.

A korábbi rekordot három méterrel túlszárnyaló váron több utalás is látható a mögöttünk hagyott másfél év viszontagságaira. “A koronával kezdtük a tetején” – utalt a vírusra Wilfred Stijger, az egyik építő.