Sosem tapasztalt hőhullám kínozta az Egyesült Államok és Kanada nyugati felét, hőmérsékleti rekordok dőltek meg Európában több helyen, de a legkeményebb fordulatot talán a skandináv országok északi csücskeiben élők élték meg.

A lappföldi Kevóban vasárnapra ugyanis 33,6 Celsius-fokig emelkedett a hőmérő higanyszála, amire 1914 óta nem volt példa, akkor 34,7 fokos hőséget jegyeztek fel. A rendszeres mérések kezdete, 1844 óta nem volt még olyan forró a június Finnországban, mint az idén a finn országos meteorológiai szolgálat jelentése szerint.

A skandináv országokban az elmúlt hétvégén szintén rekordközeli hőmérsékleteteket mértek, néhány helyen 34 fokot is – számolt be róla a The Guardian online kiadása. Svédországban idén jegyezték fel a harmadik legmelegebb júniust, Norvégiában pedig az északi-sarkkör közelében fekvő Saltdal megyében 34 Celsius-fokot mértek, ami csak 1,6 Celsius-fokkal alacsonyabb a mindenkori norvég hőmérsékleti csúcsnál. A június a déli féltekén is nagyon meleg volt. Új-Zélandban, ahol ilyenkor tél van, szintén rekordmeleget jeleztek.