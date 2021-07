Rengeteg tényező befolyásolja a döntésünket autóvásárláskor. Például az ülések kényelme is számít, hiszen a jármű olyan részéről beszélünk, amely sofőrnek és utasnak egyaránt fontos, miután a testünk nagy része érintkezik ezekkel az elemekkel. Ráadásul, ha az autónk a munkaeszközünk és naponta sok órát töltünk benne, az üléseknek a biztonság mellett a megfelelő kényelmet és megtámasztást is biztosítaniuk kell.

A komfortos ülés kiválasztása azonban nemcsak az autóban lényeges. A folyamatosan fejlődő informatikai eszközöknek köszönhetően a számítógépek, laptopok, okostelefonok rengeteg ember számára váltak munkaeszközzé, illetve sokaknak egyben szórakozást is jelentenek ezek a kütyük. Ezért talán nem is meglepő adat, hogy legtöbbünk akár élete egyharmadát is a fenekén ülve töltheti. Egy 2019-es felmérés szerint egy átlagos amerikai felnőtt napi 6,5 órát tölt ülve, míg a 12 és 19 év közötti korosztály még ennél is többet, napi nyolc órát. Az adatok viszonylag rövid időszakra visszatekintve is meredek emelkedést mutatnak, ugyanis 2007 óta ezek az értékek további egy órával emelkedtek.

Az evolúció során sosem ültünk ennyire sokat, testünk pedig ennyire rövid idő alatt nem tudott hozzászokni ehhez a változáshoz. A sok egy helyben töltött idő jelentősen megnöveli az aranyérbetegség kialakulásának kockázatát. Az aranyerességre a modern világban nyugodtan tekinthetünk olyan népbetegségként, amely nem válogat: idősek és fiatalok is szenvedhetnek miatta, akár már 25-30 éves kortól is.

Az aranyérbetegséggel nagyjából az emberiség harmada élete során legalább egyszer találkozik. Ez nem más, mint a végbélnyílás közelében található visszérpárnában keletkező tágulat, melynek két változatát különböztetjük meg. Külső aranyérnek a végbélnyílás körül, a végbélzáró izmon kívül elhelyezkedő vénatágulatot nevezik. Az efölött, tehát a végbélen belül található csomót pedig belső aranyérnek hívjuk, amely ugyan szabad szemmel nem látható, de ugyanúgy panaszokat okozhat. A külső aranyér minden esetben fájdalommal és gyulladással jár. A belső aranyér csak akkor okoz panaszt, ha már túlságosan nagy, ha begyullad vagy vérzik, sőt szélsőséges esetben kifordulhat a végbélnyílásból is.

A problémákra, melyeket a rengeteg ülés okozhat, számtalan megoldás született már. Ezek közül a legismertebbeknek az ergonómiai irodaszékek mondhatók, melyeket úgy alakítottak ki, hogy a helyes testtartásra „kényszerítsék” használóját munka közben, megakadályozva például a hát görnyedését. Az ilyen székek a mozgásszervi panaszok megelőzésében is segítenek, csökkentve a gerincsérv kialakulásának és a porckorongok elkopásának veszélyét, miközben például erősítik a törzsizomzatot is.

Nem késő cselekedni a már kialakult aranyeresség esetén sem. Az ülés elviselhetőbbé tehető speciális párnák segítségével, melyet kifejezetten az aranyértől szenvedő betegeknek készítettek. Ezen eszközök közös jellemzője, hogy középen lyukasak, de a feneket és a combokat teljesen körbeveszik, így tehermentesítik a végbélnyílás környékét és a farokcsontot.

Mindezek önmagukban azonban nem elegendőek. Az aranyér a legjobb székek és párnák használata ellenére is előjöhet, ha nem figyelünk magunkra. Az összes létező eszköznél hatékonyabb módszer a probléma megelőzésére a mozgás: a rendszeres edzés, torna, sport az élet számos területén kamatoztatja pozitív hatását. Ha ez nincs jelen az életünkben akkor mindenképp javasolt munka közben öt óránként néhány percre felkelni és átmozgatni a tajainkat ahelyett, hogy órákon át egy helyben ülnénk.

Ha már baj van, azaz beteggé tett az ülés, nem szabad várni a csodára: magától nem múlik el az aranyér. Időben el kell kezdeni már otthon a kezelését, és ha szükséges, orvoshoz kell vele fordulni, így lehet a legolcsóbban megúszni a betegséget mind pénzügyi, mind egészségügyi szempontból.

Autóvásárláskor érdemes arra is figyelni, hogy számos gyártó – általában felárért rendelhető – ülése rendelkezik az AGR ortopédiai szervezet ajánlásával. Hosszú távon sokat javíthat az életminőségünkön egy ilyen termék.

