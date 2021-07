Július negyedike, vagyis a függetlenség napja a legnagyobb hot-dog zabáló, olcsó sörivó ünnep az Egyesült Államokban, amit valódi tűzijáték-orgia zár minden évben. Idén a közösségi videózás aranykorában a nagyobb nevek rövid felvételekkel ünnepeltek, de Mark Zuckerberg mindenkit elhomályosított.

Megcsinálta a legamerikaibb ünnepi videót, amiben ott van a zene, a harsány nacionalista jelkép, a táj, és a technológia is. A videó alatt John Denver Take Me Home, Country Roads című száma szól, Zuckerberg pedig – a Business Insider szerint – egy 12 ezer dolláros, azaz mintegy 3,5 millió forintos deszkán állva száguldozik a vízen.