Számtalan szeszfőzde próbál kitűnni a tömegből különleges whisky-jeivel. Egyeseknek “könnyű” dolguk van, hiszen ha már száz évvel ezelőtt is ezzel foglalkoztak, elég előkapni 1-2 hordót a pince mélyéről, és meg is van a nem mindennapi ital.

A WhistlePig kissé más oldalról közelítette meg a kérdést. Ők az érlelési szakaszt akarták különlegessé tenni, és kijelenthetjük, hogy ez sikerült is nekik. Ahelyett, hogy valahova elzárták volna a hordókat, inkább felpakolták őket egy kamionra, majd megutaztatták őket. Az alkoholos szállítmány nem kevesebb, mint 9600 kilométert utazott az Egyesült Államokban.

Az út során kétszer is átszelték az országot a whisky-s hordók, miközben hatottak rájuk a hőmérsékletkülönbségek a sivatagtól a fagyos tájakig, valamint a magasság- és légnyomáskülönbségek is. Ezek a környezeti tényezők persze befolyással voltak a tölgyfahordókra is, de a szeszfőzde szerint ez is csak hozzátesz termékük ízéhez.

A RoadStock névre hallgató italt már palackozták is, egyetlen üvegért (750 ml) 73 dollárt (21 600 forintot) kérnek.